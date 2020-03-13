Türkiye'de koronavirüs tehdidi nedeniyle tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yönünde karar alınırken bu durum Galatasaray'ı da harekete geçirdi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, mücadelenin ertelenmesi için başvuruda bulunacak. Seyircisiz oynama kararının Süper Lig'deki her takım için adaletsizlik oluşturacağı görüşünde olan Galatasaray yönetimi, bu durumun ortadan kalkması için erteleme kararının daha doğru olacağını ifade etti.

BUGÜN TOPLANIYORLAR

Galatasaray yönetiminin erteleme başvurusu için bugün olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi. Konuyu detaylı bir şekilde değerlendirecek olan yönetimin, erteleme talebiyle TFF'nin kapısını çalacağı kaydedildi.