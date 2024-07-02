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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması

        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram'a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:50
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        G.Saray'dan Emin Bayram açıklaması
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        Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Emin Bayram ile ilgili açıklamada bulundu.

        Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.

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