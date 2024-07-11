Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e tebrik! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e tebrik!

        Galatasaray, Copa America'da finale çıkan Kolombiya'da forma giyen oyuncusu Davinson Sanchezi kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'dan Davinson Sanchez'e tebrik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübü, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da yarı final maçında Uruguay'ı 1-0 yenerek finale yükselen Kolombiya'da forma giyen oyuncusu Davinson Sanchez için tebrik mesajı yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ardından yaptığı açıklamada takımıyla adını finale yazdıran oyuncusunu kutlayarak, "Kupa Amerika’da, ülkesi Kolombiya ile adını finale yazdıran oyuncumuz Davinson Sanchez'i tebrik ediyoruz!" denildi.

        Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Uruguay'a karşı oynanan yarı final maçının tamamında forma giydi.

        2024 Kupa Amerika finalinde Kolombiya ile Arjantin, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Habertürk Anasayfa