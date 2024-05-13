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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'yu kadrosuna kattı - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'yu kadrosuna kattı

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan ayrılan Alexia Carutasu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:33
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        Galatasaray, Carutasu'yu açıkladı!
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        Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Daikin, milli voleybolcu Alexia Carutasu'yu renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki voleybolcunun 2021-2022 sezonunda da Galatasaray Daikin'de kiralık olarak forma giydiği hatırlatılarak, "Alexia'ya yuvasına yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Türkiye'de ilk olarak Yeşilyurt takımında forma giyen Alexia, CEV Challenge Kupası'nda MVP ödülünün sahibi oldu. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında VakıfBank kadrosunda yer alan oyuncu, 2022-2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        Türk statüsünde oynamaya hak kazanan Alexia Carutasu, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da mücadele edecek.

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