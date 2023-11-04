Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Opet: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, ezeli rakibi Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Gneiting, Cuttino, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Eggleston, Duygu Düzceler)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Korkmaz, Meryem Boz)
Setler: 24-26, 25-19, 19-25, 22-25
Süre: 109 dakika