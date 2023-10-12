Galatasaray'da Ziyech şoku! Beşiktaş derbisinde yok

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Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sarı-kırmızılı formayı giyemeyen ancak Fas Milli Takımı'na çağrılan Ziyech'in sakatlığının beklenenden ciddi olduğu öğrenildi.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, yapılan testler sonucu yıldız futbolcunun uyluk kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fas Milli Takımı kampına katılan Hakim Ziyech, Fildişi Sahili ile Liberya'ya karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

REKLAM DERBİDE YOK! Yıldız oyuncunun tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği aktarıldı. Faslı yıldızın Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.