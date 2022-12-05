Galatasaray'da Yunus Akgün belirsizliği sona eriyor. Bir süredir genç yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile masada olan sarı-kırmızılılar iç transferde imzaları attırmak için kolları sıvamıştı.

900 bin TL ile Galatasaray'da A Takımın en az kazanan oyuncularından olan Yunus Akgün'ün yıllık ücretinde artışa gitmek için yürütülen müzakerelerde de sona gelindi.

Galatasaray ile oyuncu tarafının yıllık 12 milyon TL civarındaki bir meblağ üzerinde anlaştığı belirtildi. Yurt dışından da ilgi bulunan milli yıldızın sözleşmesinde serbest kalma bedelinin de bulunacağı ve bu maddedeki tutarın ise 10 milyon Euro'nun yukarısında olacağı kaydedildi.