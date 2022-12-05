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Galatasaray'da Yunus Akgün'de mutlu son!

Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Yunus Akgün'ün sözleşmesi konusunda mutlu son yaşandı! Milli futbolcunun yıllık ücretinde artırıma gitmek için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı

Giriş: 05.12.2022 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, Yunus Akgün'le sözleşme uzatıyor! İmzalar atılıyor... - Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Yunus Akgün belirsizliği sona eriyor. Bir süredir genç yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile masada olan sarı-kırmızılılar iç transferde imzaları attırmak için kolları sıvamıştı.

900 bin TL ile Galatasaray'da A Takımın en az kazanan oyuncularından olan Yunus Akgün'ün yıllık ücretinde artışa gitmek için yürütülen müzakerelerde de sona gelindi.

Galatasaray ile oyuncu tarafının yıllık 12 milyon TL civarındaki bir meblağ üzerinde anlaştığı belirtildi. Yurt dışından da ilgi bulunan milli yıldızın sözleşmesinde serbest kalma bedelinin de bulunacağı ve bu maddedeki tutarın ise 10 milyon Euro'nun yukarısında olacağı kaydedildi.

Geçen sezonun yıldızlarından olan Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla çıktığı 39 maçta 9 gol atarken 12 golün de hazırlayıcısı olmuştu. 22 yaşındaki futbolcu, A Milli formayı da terletirken Galatasaray'daki performansı ise şimdiye kadar beklentilerin uzağında kalmıştı.

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