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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yükseliş devam ediyor: "Bu daha başlangıç" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yükseliş devam ediyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu temmuz sonunda açan Galatasaray'ın ilk resmi maçlarındaki futbol eleştirilere neden olsa da sarı-kırmızılılar yoluna namağlup devam ediyor. Okan Buruk ve kurmayları ise oyundaki yükselişin henüz başlangıç olduğunu düşünüyor

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 02.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:02
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        Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek kayıpsız geçen Galatasaray'da güneşli günler geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için uzun bir yoldan geçen ve sezonu temmuzda açan sarı-kırmızılıların ilk resmi maçlarında verdiği görüntü eleştirileri beraberinde getirmişti. Çatlak sesler son maçlardaki futbolla kesilirken Okan Buruk ve kurmayları ise yükselen performansın henüz başlangıç olduğunu düşünüyor.

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        Temmuz ayında yapılan kamp ile sezona devam edilen kadro arasında büyük farklar bulunan Galatasaray'da Okan Buruk, oyunun eleştirildiği dönemde zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirmiş ve ekim ayını işaret etmişti. Özellikle Molde karşılaşmalarında takımın fiziksel olarak hazır görüntü vermemesi sonrası konuşan Buruk, bazı oyuncuların yapıları gereği geç form tuttuğunu dile getirmişti.

        FİZİKSEL OLARAK İSTENİLEN SEVİYEYE GELİNDİ

        Transfer döneminin son günlerinde gelen transferlerin takıma katılması da süre alırken sarı-kırmızılılar tam kadro olarak çalışmalara henüz başlayabildi. Sıkışık fikstürde kadrosunun büyük bölümünü kullanmaya çalışan Buruk, yıldız isimlerin maç ritmi yakalamasına odaklanırken kadronun büyük bölümü de istenilen fiziksel seviyeye geldi.

        Özellikle ön bölgede bir değişim geçiren Galatasaray'ın kaliteli ayakları yeni yeni bir arada oynamaya başlarken hem yapılacak çalışmalar hem de maçlarda edinilecek alışkanlık ile hücumdaki isabet oranının da yükselmesi bekleniyor.

        İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

        Şimdiye kadar 14 resmi maç oynayan ve bu müsabakaların 12'sinde farklı ilk 11 ile çıkan Galatasaray, ligde sahaya sadece iki kez üst üste aynı oyuncular ile çıktı. Ligdeki yedi maçın altısında farklı oyuncular ile 3 puan arayan Galatasaray buna rağmen istatistiklerde zirvede oturuyor. Sarı-kırmızılılar rakip ceza sahasında topla buluşma, isabetli şut, gol beklentisi, hücum bölgesinde isabetli pas ve önde top kazanma gibi istatistiklerde lider durumda.

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