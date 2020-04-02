Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ülkemizde de devam etmesi, spor kulüplerini de ekonomik olarak vurdu. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre: liglerin askıya alınmasının ardından tüm işleyiş bir anda durunca sıcak para akışı sağlayamayan Galatasaray da ciddi şekilde mali sarsıntılar yaşamaya başladı. İlk olarak bütün kısa vadeli ödemeleri öteleyen Sarı-Kırmızılılar, Sportif AŞ kanadında devletin aldığı ekonomik önlemler doğrultusunda sağladığı kolaylıklardan faydalanmaya çaba sarf ediyor. Kulüp personelinin bu ay aldığı maaşlarda yüzde 30 kesintiye giden Cengiz yönetimi, futbolculara da benzer bir tarife uygulamak istiyor. Kaptan Selçuk İnan’ın yaktığı ‘Feda’ ateşine diğer futbolcuların da destek vermesini bekleyen yönetim, özellikle yüksek maaş alan yabancıların birkaç ay boyunca ciddi oranda indirim yapmasını bekliyor. Futbol takımına toplamda her ay 5 milyon Euro civarında maaş ödeyen yönetim, gelirler durduğu için önümüzdeki birkaç ay boyunca tüm takımın fedakarlık yapmasını talep ediyor.

SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, dün sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "feda" diyen ilk isim oldu. Tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Malumu olduğunuz üzere ülkemiz covid-19 pandemisi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin yarattığı sıkıntılar kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye´nin en büyük camiası olan Galatasaray´ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah´tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden tüm yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evden kalın, sağlıklı kalın."