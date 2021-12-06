Altay maçında aleyhine çalınan penaltı düdüğüyle 2 puanı sahada bırakan Galatasaray, son dönemde oldukça şikayetçi oldukları hakem hatalarının artık son bulmasını istiyor. Fenerbahçe derbisinin ardından düzenlediği basın toplantısında hakem kararlarını eleştiren Başkan Burak Elmas, Altay maçının hemen öncesinde yine basının karşısına geçip Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştiren açıklamalar yapmıştı.
Sezon başında hukuk kurullarının değişmesi için yapılan düzenlemenin yanı sıra Oğulcan Çağlayan konusunda da TFF ile karşı karşıya gelen Sarı-Kırmızılılar, hakem atamaları ve mevcut kararlarının kendi aleyhlerine olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında sakin bir dille rahatsızlıklarını dile getiren Başkan Burak Elmas, aynı günün akşamında oynadıkları Altay maçında verilen penaltı kararı sonrası yönetimiyle bir durum değerlendirmesi yaptı.
İtirazlarını defalarca dile getirmelerine rağmen TFF’nin kendilerine karşı tutumunu değiştirmediğini düşünen Sar-Kırmızılılar’ın eylem planı hazırlığında olduğu ifade edildi. Durumun düzelmemesi halinde önemli kararları uygulamaya koymayı planlayan Elmas yönetiminin, federasyon ve MHK’yı protesto etmek için bazı girişimlerde bulunacağı bildirildi.
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