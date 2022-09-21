Spor Toto Süper Lig'in yedinci haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını zirveyle eşitleyen ve milli araya üç maçlık galibiyet serisiyle giren Galatasaray'da futbolcuların giderek artan performansı yüzleri güldürürken Patrick van Aanholt'un durumu ise kafaları karıştırdı. Yedi haftalık süreçte ilk 11'in değişilmezi olan Hollandalı futbolcunun özellikle hücumdaki tercihleri ve hataları, sarı-kırmızılı teknik heyeti arayışlara itti.

Transferin son günlerinde beş yıldızı birden renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda bu transferlerle birlikte kadro kalitesi de yukarı çıkarken Konyaspor maçında oyuna sonradan girip solda görev yapan Dubois'nın asist yapması, bu bölgede kullanabileceğine dair işaretleri de beraberinde getirdi. Okan Buruk'un Dubois'yı ilerleyen maçlarda Van Aanholt'un yerinde değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.