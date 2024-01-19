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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da transferler sakata geldi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da transferler sakata geldi!

        Geçen sezon kadro istikrarıyla 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve şampiyonluğa uzanan Galatasaray bu yaz özellikle ön bölgede değişime gitmiş ve hücum hattını yenilemişti. Sarı-kırmızılıların bu yaz yaptığı transferler ise 'sakata' geldi. Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, sezonun geride kalan bölümünde sakatlıkları nedeniyle düzenli olarak forma giyemezken Tete, Ndombele ve Angelino da beklenen katkıları veremedi

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 19.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:30
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        Transferler sakata geldi!
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        Geçen sezon neredeyse sakatlık sorunu yaşamayan Galatasaray'ın bu sezon ise yüzü gülmedi. Özellikle yeni transferlerini neredeyse sezonun geride kalan kısmının yarısında kullanamayan sarı-kırmızılılar kadro istikrarını da bir türlü sağlayamadı.

        ZİRVEDE ZIYECH VAR

        Galatasaray ile yaz kampı yapamayan Hakim Ziyech, antrenman eksikliği nedeniyle play-off'taki Molde müsabakalarında forma giyemedi. Faslı yıldız ligde de Trabzonspor ve Gaziantep FK müsabakalarını yine aynı nedenle kaçırdı.

        Futbolcu Kaçırdığı maç sayısı Sakatlığı
        Hakim Ziyech 14 Ayak sakatlığı, antrenman eksikliği
        Wilfried Zaha 10 Sakatlığı bilinmiyor
        Davinson Sanchez 9 Uyluk gerilmesi, ayak parmağı sakatlığı
        Sergio Oliveira 6 Göğüs kasında kopukluk
        Mauro Icardi 5 Göz yay kırığı
        Kazımcan Karataş 3 Diz iç bağlarında gerilme
        Tanguy Ndombele 2 Kasık sorunları
        Abdülkerim Bardakcı 2 Riske edilmedi
        Sacha Boey 1 Diz sorunu

        Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Samsunspor karşısında çıkan ve devamında Başakşehir müsabakasında ilk golünü kaydeden tecrübeli yıldız eylül sonunda ayağından sakatlandı ve İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemedi.

        8 Aralık'taki Adana Demirspor maçını sakatlık nedeniyle kaçıran Ziyech ocak itibarıyla da Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor maçında forma giyemedi, ertelenen Fenerbahçe maçı kafilesinde de yer almadı.

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        Ziyech, deplasmandaki Manchester United maçıyla birlikte bu sezon sarı-kırmızılıların 14 maçında forma giyemedi.

        ZAHA 10 MAÇ KAÇIRDI

        Galatasaray'a geldiğinde antrenman yapamayan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı eleme maçının beşinde çeşitli nedenlerle forma giyemedi, sadece NK Olimpija müsabakasında 45 dakika oynayabildi.

        Ligde Kayserispor maçında 20 dakika süre aldıktan sonra yine Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarını kaçıran İngiliz yıldız, Aralık 2023'teki Pendikspor müsabakasında da oynayamadı.

        Okan Buruk'un, 'Crystal Palace'ta onu hor kullanmışlar' dediği 31 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2023'te imza attığı günden bu yana 10 maçta takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

        DAVINSON GERİ DÖNDÜ

        Galatasaray'a gelir gelmez kendini 11'de bulan Davinson Sanchez, Alanyaspor müsabakasında sakatlandı ve oyundan çıktı. Uyluğunda gerilme oluşan tecrübeli stoper Pendikspor, Adana Demirspor ve Manchester United maçlarında forma giyemezken Kopenhag karşısında ise sakat sakat oynadı ve yeniden sakatlandı.

        Kolombiyalı futbolcu aralık ayında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemezken Kayserispor karşısında ise hazır olmadığı gerekçesiyle sahaya çıkamadı. Ertelenen Fenerbahçe maçı için de Suudi Arabistan'a götürülmeyen Kolombiyalı savunmacı, transfer olduğu günden bu yana dokuz maçta oynayamadı.

        Tecrübeli savunmacı Galatasaray'ın bu yaz yaptığı transferler arasında sarı-kırmızılılara en çok katkı sunan oyuncu oldu. Kerem Demirbay da son dönemde gösterdiği performansla ilk 11'e yerleşmeyi başardı.

        NDOMBELE SAKAT DEĞİLDİ AMA...

        Galatasaray'ın transferin sonlarında kadroya kattığı Tanguy Ndombele ise sakatlık yaşamasa da sarı-kırmızılı formayı çok az terletebildi. Geldiği dönemde fiziksel handikapı bulunan Fransız yıldız Şampiyonlar Ligi'ndeki altı maçta toplamda 90 dakika sahada kalabildi.

        Ligde 11'de sahaya ilk kez kasım ayındaki Alanyaspor karşısında çıkan Ndombele, sakatlıklar nedeniyle iki maçta takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

        HERKES HER YERDE!

        Şimdiye kadar 33 resmi maça çıkan Galatasaray sakatlıklar nedeniyle bir türlü ideal 11'ini bulamadı. Kerem Aktürkoğlu sezona solda başlarken Zaha'nın takıma girmesiyle forvet arkasına geçti; son haftalarda ise yeniden kenarlarda süre almaya başladı. Sezona santrforda başlayan Barış Alper Yılmaz sol beke devşirilirken Ümraniyespor karşısında sağ bekte görev yaptı. Ndombele ve Kerem Demirbay'ın performansından memnun olunamaması nedeniyle orta sahada bir süre Kaan Ayhan görev yaptı.

        EN ÇOK SÜRE ALAN 10 FUTBOLCUNUN 9'U GEÇEN SEZONDAN

        Bu yazki transferlerini düzenli oynatmakta zorlanan Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular da geçen sezondan kalan oyuncular oldu. Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Galatasaray'ın bu sezon en çok oynayan beş futbolcusu olurken bu yıldızları Lucas Torreira, Victor Nelsson, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz izledi. Bin 475 dakika süre alan ancak 20 maçlık opsiyon maddesi nedeniyle bir süredir kadroya alınmayan Angelino ise ilk 10'a giren tek yeni transfer oldu.

        Büyük beklentilerle kadroya katılan Wilfried Zaha bin 378, Tete bin 181, Davinson Sanchez bin 96, Kerem Demirbay bin 124, Hakim Ziyech ise 793 dakika süre alabildi. Tanguy Ndombele ise kadroya dahil edildiği 21 maçta sadece 503 dakika oynayabildi.

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