Galatasaray'da transferler sakata geldi!

Geçen sezon neredeyse sakatlık sorunu yaşamayan Galatasaray'ın bu sezon ise yüzü gülmedi. Özellikle yeni transferlerini neredeyse sezonun geride kalan kısmının yarısında kullanamayan sarı-kırmızılılar kadro istikrarını da bir türlü sağlayamadı.

Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Samsunspor karşısında çıkan ve devamında Başakşehir müsabakasında ilk golünü kaydeden tecrübeli yıldız eylül sonunda ayağından sakatlandı ve İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemedi.

Galatasaray ile yaz kampı yapamayan Hakim Ziyech, antrenman eksikliği nedeniyle play-off'taki Molde müsabakalarında forma giyemedi. Faslı yıldız ligde de Trabzonspor ve Gaziantep FK müsabakalarını yine aynı nedenle kaçırdı.

Ligde Kayserispor maçında 20 dakika süre aldıktan sonra yine Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarını kaçıran İngiliz yıldız, Aralık 2023'teki Pendikspor müsabakasında da oynayamadı.

Galatasaray'a gelir gelmez kendini 11'de bulan Davinson Sanchez, Alanyaspor müsabakasında sakatlandı ve oyundan çıktı. Uyluğunda gerilme oluşan tecrübeli stoper Pendikspor, Adana Demirspor ve Manchester United maçlarında forma giyemezken Kopenhag karşısında ise sakat sakat oynadı ve yeniden sakatlandı.

Kolombiyalı futbolcu aralık ayında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemezken Kayserispor karşısında ise hazır olmadığı gerekçesiyle sahaya çıkamadı. Ertelenen Fenerbahçe maçı için de Suudi Arabistan'a götürülmeyen Kolombiyalı savunmacı, transfer olduğu günden bu yana dokuz maçta oynayamadı.

Tecrübeli savunmacı Galatasaray'ın bu yaz yaptığı transferler arasında sarı-kırmızılılara en çok katkı sunan oyuncu oldu. Kerem Demirbay da son dönemde gösterdiği performansla ilk 11'e yerleşmeyi başardı.