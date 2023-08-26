Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri: Marco Verratti & Sergio Ramos
Galatasaray orta saha transferinde Marco Verratti'ye yöneldi. İtalyan basını, sarı kırmızılı kulübün, Marco Verratti için Paris Saint Germain'e (PSG) yaptığı teklifi açıkladı! İşte detaylar
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'ye karşı 3-2'lik galibiyet alıp avantajlı durumda olan Galatasaray, transferde bir dünyaca ünlü yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. Cimbom'un hedefinde Marco Verratti var...
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PSG ile ayrılma noktasına gelen İtalyan orta saha için Sarı-Kırmızılılar’ın yakın takibinde olduğunu L’Equipe duyurmuştu. Teknik direktör Okan Buruk da Molde maçı sonrası Veratti itirafında bulundu ve kadroda görmek istediğini dile getirdi.
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TEKLİFİ AÇIKLADILAR
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Verratti'yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
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Galatasaray'ın, İtalyan futbolcuyu şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.
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Haberin detayında, PSG'ye 30 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından da pay önerildiği iddia edildi.
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Veratti, PSG’den 15 milyon euroya yakın yıllık maaş kazanıyor. Galatasaray yönetimi, yüksek maaşa rağmen masadan kalkmadan pazarlıkları sürdürecek.
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11 YILDIR PSG'DE
11 yıldır PSG forması giyen Marco Verratti, Pescara’dan 12 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunan İtalyan orta saha, 2022-23 sezonunda 38 maça çıktı.
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SERGİO RAMOS AN MESELESİ
Öte yandan Cimbom, Sergio Ramos’u kadrosuna katmaya çok yakın.
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PSG ile yollarını ayıran 37 yaşındaki futbolcu istediği ücrette indirime gidince Sarı-Kırmızılılar, imza attırmaya çok yaklaştı.
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İspanyol yıldızın 5 milyon euroluk maaş teklifini kabul edeceği öğrenildi.
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Ramos’un ilk talebi senelik 10 milyon euroydu ancak İspanyol stoperin kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesinden dolayı indirime gittiği ifade edildi.
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