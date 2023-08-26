PSG ile ayrılma noktasına gelen İtalyan orta saha için Sarı-Kırmızılılar’ın yakın takibinde olduğunu L’Equipe duyurmuştu. Teknik direktör Okan Buruk da Molde maçı sonrası Veratti itirafında bulundu ve kadroda görmek istediğini dile getirdi.