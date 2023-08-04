Galatasaray'da transfer gündemi: Fofana, Fred, Ndombele...

NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Galatasaray bir süredir Manchester United'dan Fred için girişimlerini sürdürüyordu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncunun transferinin zora girmesiyle bir diğer alternatif Tanguy Ndombele için vites arttırdığı iddia edildi.