Galatasaray'da transfer gündemi: Fofana, Fred, Ndombele...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, orta saha transferinde en son Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı. Yeni sezon için üst düzey bir orta saha hattı isteyen sarı-kırmızılı ekip transferde gaza bastı. Gündemdeki isimler ise Youssouf Fofana, Fred ve Ndombele. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray transferde gaza basmıştı.
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Kadrosuna birçok yıldız ismi dahil eden Sarı-kırmızılılar son olarak Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini de bitirdi.
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Hücum hattındaki takvileri hemen hemen tamamlayan Galatasaray orta saha transferine yoğunlaştı.
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Yeni sezon üst düzey bir orta saha oyuncusu daha katmak isteyen sarı kırmızılıların gündemine Monaco forması giyen Youssouf Fofana girdi.
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Fransa Ligue 1 ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncu ile teması sıkılaştırabilir.
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Geçtiğimiz sezon Monaco'da 36 lig maçına çıkan 1.85 boyundaki Fofana takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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FRED BEKLEMEYE ALINDI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fred transferinin zora girmesinin ardından Sarı-kırmızılılar başka seçeneklere yöneldi.
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20 milyon euro piyasa değeri olan Fred’in sözleşmesi Haziran 2024’te sona eriyor.
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Brezilya Milli Takım oyuncusunun sözleşmesinin sonuna gelinmesine rağmen Manchester United’ın pazarlıkta yüksek bir rakam beklediği söyleniyor.
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United sol ayaklı orta saha oyuncusunu 2018 yılında 59 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna katmıştı.
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NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI
Galatasaray bir süredir Manchester United'dan Fred için girişimlerini sürdürüyordu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncunun transferinin zora girmesiyle bir diğer alternatif Tanguy Ndombele için vites arttırdığı iddia edildi.
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26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 40 kez sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist üretti ve takımıyla İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
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Ndombele 2019 yılında Olimpik Lyon’dan Tottenham 62 milyon euro'ya transfer olmuştu. Ndombélé, Tottenham’a rekor bir bonservis bedeli ile gelmesine rağmen sadece 91 maçta forma giyebildi.
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Basında çıkan diğer haberlere göre Tottenham’ın bonservis için 10 milyon euro üzerinde bir rakam beklediği bildirildi.