Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı!
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 2 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas organizasyonuyla devam etti.
Futbolcular, 4'e 4 oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla günü tamamladı.
Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.