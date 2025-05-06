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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı!

        Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 21:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:38
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        Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 2 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas organizasyonuyla devam etti.

        Futbolcular, 4'e 4 oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla günü tamamladı.

        Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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