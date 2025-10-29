Habertürk
        Galatasaray'da Trabzonspor maçı mesaisi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Trabzonspor maçı mesaisi

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 18:18 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:18
        Galatasaray'da Trabzonspor maçı mesaisi!
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim'de Göztepe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, iki günlük iznin ardından ilk antrenmanını yaptı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla idman öncesinde Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

        Galatasaray, yarınki çalışmayla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

