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Galatasaray'da Torrent dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Torrent'le yollar ayrılacak!

İdari ibra, bütçe ve seçim gündemiyle çalkalanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor! Sarı-kırmızılılar, Domenec Torrent'le yollarını ayırmayı planlıyor!

04.05.2022 - 10:03 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray'da sular durulmuyor! Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'le yolların ayrılması, Domenec Torrent'le anlaşılması, idari ibrasızlık ve ertelenen seçimler derken Galatasaray'a kaos hakim.

     

  • Az da olsa Avrupa'ya katılma ihtimali bulunan ve son iki maçından galibiyetle ayrılarak gözünü Sivasspor maçına çeviren sarı-kırmızılılar, evinde lig tarihinde rakibine ilk kez yenilince ortalık yeniden karıştı.

  • 30 Nisan'da yapılamayan seçimin 4-11 Haziran tarihlerine alınması kulislerde çeşitli iddiaların konuşulmasını beraberinde getirirken yeni iddialar da ortaya atıldı. Domenec Torrent'in maç sonu açıklamaları da bardağı taşırdı. 

     

  • TORRENT DEVRİ SONA ERİYOR

    Hatayspor maçıyla göreve başlayan ve 15 maça çıkan Domenec Torrent'in Galatasaray'daki dönemi sona erecek. 

     

  • Galatasaray'da başkanlığa aday olan iki ismin de çalışmayı planlamadığını daha önceleri duyurduğu İspanyol çalıştırıcının Sivasspor maçı sonrasında yaptığı sert açıklamalar, mevcut yönetimi rahatsız etti.

     

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