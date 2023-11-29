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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk ilk 11'de sürpriz düşünüyor! Tete ve Angelino... - GS haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Tete sürprizi olabilir

        Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray'da Tete sürprizi yaşanabilir. Son olarak Bayern Münih maçında sahaya 11'de çıkan Brezilyalı yıldız, Manchester United müsabakasına da 11'de başlayabilir

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 29.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:57
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        Tete sürprizi!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray galibiyete kenetlenmiş durumda.

        Dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda ilk 11 de netleşmeye başladı. Davinson Sanchez'in MR sonuçları sonrasında taşlar yerinden oynarken Okan Buruk'tan sürpriz bir 11'in gelebileceği öğrenildi.

        SOL BEK ANGELINO

        Sağ bekte Sacha Boey, stoperde Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın yeri garanti gibi görünürken sol bekte ise Almanya'daki Bayern Münih maçında iyi performans sergileyen Angelino'nun oynaması bekleniyor.

        ORTA SAHADA KAAN AYHAN

        Orta sahada Lucas Torreira'nın partnerinin Kaan Ayhan olması beklenirken ileride Mauro Icardi, sol önde ise Wilfried Zaha'nın yeri garanti gibi.

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        10 NUMARAYA İKİ ADAY

        10 numara için Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'ten birini tercih edecek olan Okan Buruk'un sağ önde ise Tete'yi sahaya sürebileceği öğrenildi.

        Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta yoğun presli bir baskı oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, topu kazandıktan sonra direkt hücumlarla rakip kaleye gitmeye çalışmış ve bu performansıyla da beğeni toplamıştı.

        Almanya'daki Bayern Münih maçında ise yine rakip kaleye kadar adam adama baskı yapan sarı-kırmızılılar topu kazandıktan sonra ise direkt hücumlarla kaleye gitmek yerine topu dolaştırmayı tercih etmişti.

        ALMANYA SENARYOSU GİBİ OLABİLİR

        Rashford'ın da yokluğunda hücum repertuarı da daralan Manchester United'ın en önemli kozunun topu üçüncü bölgeye hızlı şekilde taşıması olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar bu nedenle Almanya'dakine benzer bir anlayışı sahaya yansıtabilir. Okan Buruk da bu nedenle hem fiziksel mücadeleye girebilecek hem de toplu oyunda da güvenilebilecek Tete'yi sağ ön için düşünüyor.

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