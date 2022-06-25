Özbek ve yönetiminin daha önce olduğu gibi çok güvendiği scout ekibi, transferde adı geçen her oyuncu için çeşitli yönlerden incelemeler ve raporlamalar sunarken oyuncu önermeye de devam ediyor. Gözlemcilerin bu sezonki gözdeleri ise Nicolas Raskin ile Ola Solbakken oldu.