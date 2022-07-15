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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Artem Dovbyk, Serge Aurier ve diğer gelişmeler!

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray transferde gaza basıyor! İtalya'da çıkan son dakika haberlerine göre Joao Pedro transferinde Fenerbahçe'nin gerisine düşen sarı-kırmızılılar rotasını Portekiz ve Ukrayna'ya çevirdi! Orta saha transferi için de önceliğini değiştiren sarı-kırmızılılar AZ Alkmaar ile görüşmelere başladı! Diagne ve Mustafa Muhammed'le yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da sağ bek için de girişimler oldu! İşte Galatasaray'da son dakika haberleri ve transfer gelişmeleri...

15.07.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray aradığı orta sahayı Hollanda'da buldu! William Carvalho ve Idrissa Gueye'nin yüksek maliyetleri nedeniyle bu görüşmeleri ağırdan alan sarı-kırmızılılar rotasını Hollanda'ya çevirdi.

     

  • Orta saha takviyesi içim çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Fredrik Midtsjö'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi.

  • Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Fredrik Midtsjö'nün AZ'den ayrılmak istediği ve sarı-kırmızılılar aracılar vasıtasıyla ulaştırdığı teklifi kabul ettiği belirtildi.

  • AZ Alkmaar'ın oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakmayacağı ve bonservis bedeli talep edeceği öğrenilirken Norveçli oyuncunun temsilcisinin Hollanda ekibiyle görüşerek kolaylık isteyeceği kaydedildi.

  • 28 yaşındaki Norveçli orta saha Midtsjö, orta sahanın ortasında 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Norveç Milli Takımı'nda da oynayan başarılı oyuncu, 2017'de AZ Alkmaar'a Rosenborg'dan 2.2 milyon euroya transfer edilmişti.

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