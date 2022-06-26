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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın transfer listesi

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getiren ve transfere geç ama hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılarda Buruk'un raporu da ortaya çıktı! Başarılı çalıştırıcının uzun süredir kadro üzerine çalıştığı ve Cenk Ergün'le eksik bölgeleri bir bir çıkardığı; transfer listesi üzerine de anlaştıkları belirtildi! İşte Okan Buruk'un raporu ve Galatasaray'ın transfer listesi ile son dakika gelişmeleri...

26.06.2022 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dursun Özbek önderliğinde yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Okan Buruk'la el sıkışan sarı-kırmızılılar, başarılı teknik direktörün raporu doğrultusunda girişimlerini sıklaştırdı.

  • Uzun süredir mevcut kadro üzerinde ekibiyle birlikte çalışmalar yapan Buruk eksiklere dair raporunu da yönetime sundu. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve son gelişmeler...

  • SAVUNMADA ÖNCELİK SAĞ BEKE DÖNDÜ

    Kaleye herhangi bir takviye istemeyen Buruk'un savunmadaki önceliği sağ bek oldu.

  • Orta sahada yabancı oyuncular tercih edecek olan Buruk, savunma bölgesine yabancı kuralı nedeniyle yerli takviyeleri talep etti. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda önceliği de sağ bek rotasyonu oldu.

  • Sassuolo ile bir süredir masada bulunan Galatasaray'ın Mert Müldür için 8 milyon Euro'ya kadar çıkan bir teklif yaptığı öne sürülüyor.

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