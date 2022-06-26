FORVETE BİRİ YERLİ İKİ TAKVİYE!

Buruk'un önem verdiği bölgelerden biri de santrfor. Zaman zaman çift santrforlu bir dizilimi tercih eden ve bu bölgede pres gücü de bulunan golcü talep eden Buruk, santrfor rotasyonunun da değişmesini istedi.