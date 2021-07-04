Serie A takımlarından Udinese'nin formasını giyen ve 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun da Udinese'den ayrılmak istediği öne sürüldü. Udinese'ye transfer olduğu günden bu yana takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Larsen, üç sezonda takımıyla 132 Serie A maçında yer alırken, 126'sına 11'de başladı.