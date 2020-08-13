Yeni sezon çalışmalarına başlayan ve transferleri de bir bir açıklamaya başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç gibi bonservissiz oyuncuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bonservisli oyuncular için ise ince eleyip sık dokuyor.