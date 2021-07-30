İngiltere'yi alt yaş milli takımlarda da temsil eden Tanganga'nın ilk hedefi ise Premier Lig'de kalmak... Daha çok süre bulabileceği bir İngiliz takımına sıcak bakan 22 yaşındaki savunmacı Galatasaray'a kapıyı ise kapatmış değil.