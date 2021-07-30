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Galatasaray'da son dakika transfer haberkeri! Stopere ilk hedefi Tanganga ve Victor Nelsson

Galatasaray'ın stoperdeki ilk hedefi Tanganga!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye yenilen Galatasaray'da gözler stopere döndü! Son olarak Berkan Kutlu'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar artık stoper transferine odaklandı. Aslan'ın bu bölge için birçok hedefi bulunuyor!

30.07.2021 - 09:55 | Güncelleme: FUTBOL

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye toplamda 7-2'lik skorla yenilen Galatasaray'da gözler stopere çevrildi! Fernando Muslera'yla birlikte performansı yeterli görülmeyen, geçen sezon da 11'deki yerini kaybeden Christian Luyindama artık gözden çıkarıldı!

  • Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun sağına bir takviye yapılmasını isterken sarı-kırmızılılarda bu bölge için adaylar da belirlendi.

  • İLK HEDEF TANGANGA!

    Galatasaray'ın stoper bölgesindeki ilk hedefi Japeth Tanganga. Tottenham'da istediği süreyi bulamayan 22 yaşındaki savunmacı için ilk temaslar kuruldu. Londra ekibiyle masaya oturan Galatasaray, İngiliz savunmacıyı kiralamak için teklifini sundu. Tottenham, sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakarken iki kulüp, satın alma opsiyonu konusunda müzakerelerde bulunuyor.

  • İngiltere'yi alt yaş milli takımlarda da temsil eden Tanganga'nın ilk hedefi ise Premier Lig'de kalmak... Daha çok süre bulabileceği bir İngiliz takımına sıcak bakan 22 yaşındaki savunmacı Galatasaray'a kapıyı ise kapatmış değil.

  • Tottenham'ın Toby Alderweireld'in satışının ardından bu oyuncunun yerini henüz doldurmadığı ve sınırlı sayıda stoper opsiyonuna sahip olduğu kaydedildi. Tottenham, Atalanta'dan Cristian Romero için ise görüşmelerini sürdürüyor.

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