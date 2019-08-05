Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

AHMET BULUT DA AÇIKLADI

Galatasaray taraftarlarının yolunu gözlediği Radamel Falcao konusunda menajer Ahmet Bulut açıklama yaptı. TRT Spor'a konuşan Bulut, "Falcao mukaveleli futbolcu. Bir şey söylemem doğru olmaz. Bu transfer için uğraşıyoruz. 3-5 güne kadar sanıyorum bu iş belli olur" açıklamasında bulundu.