Saracchi'nin ayrılığı sonrası boşluğunu doldurmak için geniş bir oyuncu havuzu içeresinde arayışlarını sürdüren Galatasaray'a menajerler vasıtasıyla Layvin Kurzawa önerildi.

PSG’de kadroda düşünülmeyen Fransız oyuncunun menajerleri sarı kırmızılılarla irtibat kurdu. 28 yaşındaki sol bekin bedelsiz bir yıl kiralanabileceği belirtildi. Eğer sarı kırmızılılar Alex Moreno ve Patrick van Aanholt girişimlerinden sonuç alamazsa Kurzawa ile masaya oturulacak.

PSG’den yıllık net 3 milyon Euro kazanan yıldız oyuncunun mali şartlarından taviz vermeyeceği de hatırlatıldı. Sarı kırmızılılar Kurzawa’nın istediği yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılar her ihtimali hesaba katarak diğer taraftan da Moreno ve Patrick van Aanholt için de temaslarını sürdürüyor.