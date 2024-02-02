Galatasaray'da sol beke yeni hedef: Levent Mercan!
Şampiyonluk için zirve yarışı veren Galatasaray'da transfer görüşmeleri de sürüyor. Sol bek transferi için uzun süredir çalışan Sarı-Kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için yapılan girişimlerden olumsuz sonuç alınca Levent Mercan'a yöneldi. İşte detaylar...
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Türkiye'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken Galatasaray sol bek mevkisine transfer için gaza bastı.
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Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu.
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Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.
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Bu konuda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Levent Mercan transferine yoğunlaştı.
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23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
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Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.
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