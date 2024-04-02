Galatasaray'da Serge Aurier ilk kez maç kadrosunda!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez maç kadrosuna girdi.
Giriş: 02.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:01
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere'nin Nottingham Forrest takımından transfer ettiği Serge Aurier, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek, Hatayspor maçında ilk kez kadroya girdi.
Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı yedekler arasında yer aldı.
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