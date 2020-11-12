Seçim kulislerinde neler oluyor? Lisenin adayı...

Galatasaray yönetiminin seçim kararı almasının ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim kulisleri hareketlendi. Başkan Mustafa Cengiz'in ilk seçildiği dönemde yönetimde yer alan ancak sonradan istifa eden efsane Başkan Faruk Süren'in damadı Burak Elmas, adaylığını resmen açıkladı. Eski GSYİAD Başkanı ve son seçimde Dursun Özbek'in listesinde yer alan Metin Öztürk de aday oldu. Başkanlığa aday olan bir diğer isim de son seçimde yarışa girip kaybeden Ali Fatinoğlu... Ancak bu isimler dışında henüz adaylığı açıklanmamış isimlerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
LİSENİN ADAYI CENGİZ ÖZYALÇIN
Galatasaray camiasında etkin söz sahibi olan ve akil üyeler olarak adlandırılan bir grupta son dönemde 'Çatı aday' arayışındaydı. Eski Başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın başını çektiği camianın önde gelen isimleri, tek bir aday altında toplanılmasını istiyor. Akil üyelerin belirlediği isim ise geçmiş dönemlerde Sarı-Kırmızılı kulüp içerisinde çeşitli görevler üstlenmiş, Dursun Özbek döneminde ikinci başkanlık yapmış, Kadıköy'ün eski belediye başkanı Cengiz Özyalçın... Lise kanadı tıpkı Duygun Yarsuvat döneminde olduğu gibi kısa süreliğine bir Başkan seçmek istiyor. Tecrübesi itibariyle Özyalçın'ın 5 aylığına kulübü idare etmesi isteniyor.
SEÇİM YAPILMASI DÜŞÜK İHTMAL
Pandemi nedeniyle olağan mali genel kurulunu düzenleyemeyen Galatasaray'ın 26 Aralık'ta yapılması planlanan "seçimli" genel kurulunun da toplanması zayıf ihtimal olarak görülüyor. Vaka sayıları her gün artarken ve yeni yaptırımlar uygulanırken Aralık'ta zirve yapması öngörülen salgın hastalık nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'a izin çıkmayacağı görüşü hakim... Camianın bir kısmı ise Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin mali genel kuruldan kaçmak için seçim kararı aldığı görüşünü savunuyor.
MUSTAFA CENGİZ ADAY OLMAYACAK
Seçimin gerçekleşmesi halinde ise sağlık sorunları bulunan Başkan Mustafa Cengiz'in adaylığını ilan etmeyeceği öğrenildi. Buna rağmen Başkan bırakmak isterse Mayıs'a kadar 2. Başkan Abdurrahim Albayrak geçici olarak koltuğu devralabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!