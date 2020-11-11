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SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, aralık ayında yapılacak seçimle ilgili "Yeniden aday olmak konusunda şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlar bırakmamı istiyor ama biz bir aşkın peşindeyiz" ifadelerini kullandı

11.11.2020 - 17:48 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması! Galatasaray haberleri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cengiz, aralık ayı için alınan seçim kararı ve adaylığı ile ilgili şunları söyledi:

"3 ADAY ÇIKTI, MUTLU OLDUK"

"Neden siyasi partilere kurul izni verdiniz ve bize vermiyorsunuz diye sorduk. Siyasi partiler anayasa gereği genel kurul yapıyor, yapamazlarsa kapanır dediler. 1 Aralık tarihine kadar yapamazsınız dediler, devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, tarihi verdik. 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizim olduğunu gösterir. Buna mutlu olduk ve inşallah en geç 26 Aralık'ta seçim istiyoruz. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz, olay bu. Bir insanın kendisini iyiyim, doğruyum diye anlatması kadar komik ve zavallı bir şey olamaz. Bunu camiamız, tarih belirleyecek. Bizim belki de anlatamadıklarımızı anlatacaklar. Hatalarımız varsa düzeltmeye çalışıyoruz.

"VERİLMİŞ BİR KARARIM YOK"

7 Mayıs'tan bugüne kadar, resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı. Lan hastaysan ne işin var zaten burada, hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra ne artistlik yapacak halim var, ne de ticari olarak bunu değerlendirecek bir durumum var. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar ama biz bir aşkın peşindeyiz."

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