Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, 10 Kasım 2020'de seçime gitme kararı aldıklarını duyururken sarı-kırmızılıların olağanüstü seçimli genel kurul kararı, koronavirüs pandemisine takıldı. NTV'nin haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 tedbirlerini içeren genelgesi kapsamında, geniş katılımlı toplantıların yapılmasına izni verilen tarih 1 Aralık 2020’den, 28 Şubat 2021’e ertelendi.

Haberde İstanbul Valiliği’nin söz konusu tebligatı, yarın gün içinde Galatasaray Spor Kulübü’ne göndermesinin beklendiği kaydedildi. Ayrıca salgının seyrinde bir değişiklik olmaması durumunda Galatasaray'ın seçim için olağan seçimli kongrenin yapılacağı Mayıs 2021’i bekleyeceği belirtildi. Trabzonspor da 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan genel kurulun aynı sebepten ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

SEÇİM İLANI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili, "İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok." demişti.

Galatasaray'da bir ilkin yaşandığını aktaran Hamamcıoğlu, "Galatasaray'da yine bir ilke imza atıldı. İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok. Ekim divan toplantısında belirttiğimiz gibi Galatasaray Kulübünün icraatlarıyla, söylemleriyle ve temsiliyle Türk kamuoyunu bu zamana kadar yönlendirdiğini görüyoruz. Ancak çok uzun zamandır bunlarda bir zafiyetimiz var. İzin alınmadan genel kurul ilanı verilmesi de bu zafiyetlerden biri olmuştur. Bu konuyu da değerli Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin dikkatine sunuyorum. Bu konular çok hassas konular. Camiamızın prestijini çok ilgilendirmektedir. Bir kere daha bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını kendilerinden istirham ediyorum." diye konuşmuştu.