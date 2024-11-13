Galatasaray'da Jakobs şoku!

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs'un sakatlığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Jakobs'un sakatlığı hakkında yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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SENEGAL'DEN AÇIKLAMA! Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs'un sakatlığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından 11 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen MR taramalarında oyuncunun sağ bacak soleus kasında 3. derece yırtık tespit edilmiştir. Acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Ismail Jakobs’un 2-3 hafta aralığında sahalardan uzak kalması bekleniyor.