        Galatasaray'da Puma gerginliği: Ek ücret krizi ve forma sorunu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Puma gerginliği: Ek ücret krizi ve forma sorunu!

        Galatasaray ile forma tedarikçisi Puma arasında ek ücret krizi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma kapsamında, forma satış oranının yüzde 60'ının kulübe kalması şartıyla yıllık 5 milyon euro karşılığında el sıkışmıştı. Ancak Galatasaray yönetimi, aradan geçen bir yılın ardından bu rakamı yetersiz buldu.

        Giriş: 10.08.2025 - 13:00 Güncelleme: 10.08.2025 - 13:00
        Galatasaray yönetimi, Puma ile masaya oturarak 5 milyon euro ek ücret talebinde bulundu. Ancak şirket bu talebe sıcak bakmıyor. Puma’nın ayrıca bu konunun gündeme taşınmasından rahatsız olduğu belirtiliyor.

        Galatasaray cephesi ise elini güçlendirmek adına “başka firmalarla masaya oturabiliriz” kartını devreye soktu. Sarı kırmızılılar, fesih bedelini ödeyerek sözleşmeden çıkabileceklerini ima etti.

        Öte yandan, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında formalardan logoların sökülmesi kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Benzer bir sorun daha önce Manchester City formalarında da yaşanmıştı. Bu teknik problemin de iki taraf arasındaki gerginliği artırdığı öğrenildi.

        Galatasaray yönetimi, hem finansal hem de teknik sorunların çözülmemesi halinde Puma ile yolları ayırma seçeneğini masada tutuyor.

