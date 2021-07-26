Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.