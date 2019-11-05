Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Terim'in takımdan ayrılacak oyuncular konusunda yönetime son listeyi vermediği belirtilirken, bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat ve bir forvet istediği, takımdan gönderilecek oyuncuların da bu transferlere göre şekilleneceği ifade edildi.