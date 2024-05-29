Galatasaray'da nefes kesen kutlamanın parası sponsorlardan!

Dronlar ile RAMS Park'ın üzerinde önce, "Şampiyon Galatasaray" ve "Tek büyük Galatasaray" yazıları oluşturuldu. Ardından ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapan Mauro Icardi'nin figürü ve futbol topu çizildi. Son olarak da "Yer sarı, gök kırmızı" ve "İyiler sonunda mutlaka kazanır" sloganları yazıldı.