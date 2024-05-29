Galatasaray'da nefes kesen kutlamanın parası sponsorlardan!
Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kutlamasının yankıları sürüyor. Galatasaray Lisesi'nden başlayan ve RAMS Park'ta sona eren gecede devasa bir görsel şölen hazırlayan sarı-kırmızılılar kutlamayı sponsorları ile finanse etti; yeni reklamlar alarak ek gelir elde etti!
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Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını alırken Galatasaray Lisesi'nden başlayan kutlama, RAMS Park'ta sona ermişti.
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Emir Can İğrek, Uzi, Zara, Edis Görgülü gibi yıldızların sahne aldığı gecede Galatasaray'ın eli cebine gitmedi!
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Büyük bir görsel şölene ev sahipliği yapan kutlama için sarı-kırmızılı kulübün sponsorları devreye girdi.
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Son şampiyonluk kutlamaları eleştirilere sahne olurken Galatasaray geçen yıldan da organizasyon tecrübesi edinirken kutlama hazırlıkları uzun bir süre önceden başladı.
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Sponsorlar ile görüşen Galatasaray yönetimi kutlamayı sponsorlarıyla finanse ederken buna ilaveten kutlamalara özel reklamlar da aldı.
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Galatasaray camiasının önde gelen isimleri, kutlamalara özel reklamlar verdi ve sarı-kırmızılılar kutlamalarla ciddi bir gelirin de sahibi oldu.
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Stat içinde kurulan dev sahne etrafında beğeni toplayan bir ışık şovuna da imza atıldı. Erkek futbol takımının kazandığı kupaların törenine geçildiği sırada devreye dronlar girdi.
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Dronlar ile RAMS Park'ın üzerinde önce, "Şampiyon Galatasaray" ve "Tek büyük Galatasaray" yazıları oluşturuldu. Ardından ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapan Mauro Icardi'nin figürü ve futbol topu çizildi. Son olarak da "Yer sarı, gök kırmızı" ve "İyiler sonunda mutlaka kazanır" sloganları yazıldı.
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Taraftarın coşkusunun yükseldiği gösteride Galatasaray'ın Süper Lig'de bir adım uzakta olduğu 25. şampiyonluk ve formasına takmak için gün saydığı 5. yıldız hedefi vurgulandı.
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Gösterinin sonunda stadın üzerinde 24. şampiyonluk bayrağı açıldı.