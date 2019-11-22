Başakşehir'le zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşandı. Uruguaylı kaleci sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken Fatih Terim 24 yaşındaki Okan Kocuk'a ilk 11'de şans verdi. İlk kez bir Süper Lig maçında forma giyecek olan Okan'ın yedeği ise 20 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen oldu.