Stoper arayışlarına hız veren Galatasaray, uzun süredir Sampdoria'nın Kolombiyalı futbolcusu Murillo'yla ilgileniyordu... Kolombiya basınında çıkan haberlere göre; Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray cephesinden gelen haberler de imzanın an meselesi olduğu yönündeydi... Ancak İtalyan basınındaki haberlere göre; Murillo, Celta Vigo'ya kiralandı. Resmi açıklama da bugün içerisinde yapılacak.