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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Molde maçının ardından transfer toplantısı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Molde maçının ardından transfer toplantısı!

        Molde'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da mücadelenin ardından mesai devam etti. Sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Ayhan Akman ve Okan Buruk statta toplantı gerçekleştirdi ve transfere dair görüştü

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 30.08.2023 - 11:11 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:11
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        Gece saatlerinde transfer toplantısı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Molde'yi konuk eden Galatasaray, sürprize izin vermedi ve 2-1'lik skorla adını gruplara yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda mesai gece saatlerinde de devam etti.

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman ve teknik direktör Okan Buruk, gece saatlerinde statta görüşme gerçekleştirdi.

        Gece yarısı saatlerindeki bu zirvede transfere dair fikir alışverişinin yapıldığı ve bundan sonraki yol haritasının masaya yatırıldığı öğrenildi.

        Galatasaray'da gözler, transferde 1 Eylül - 4 Eylül tarihleri arasına dönmüş durumdaydı. Galatasaray, Avrupa'nın çoğu liginde 1 Eylül'de sonlanacak transfer döneminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildiriminin yapılacağı son gün olan 4 Eylül gecesine kadar transfer çalışmalarına hız verecek.

        Bu tarihlerde istediği oyunculara yönelik bonservis beklentilerinde değişmeler olacağını tahmin eden sarı-kırmızılı idarecilerin önümüzdeki günlerde daha agresif hamleler yapması bekleniyor.

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