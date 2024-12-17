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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Dybala itirafı! - Futbol Haberleri

        Metin Öztürk'ten Dybala itirafı!

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kale Seyahat ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala hakkındaki soruya yanıt veren Öztürk, Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyon için ise yayıncı kuruluşu suçladı.

        Giriş: 17.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:32
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        Metin Öztürk'ten Dybala itirafı!
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        Galatasaray Kulübü, Kale Seyahat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu da hazır bulundu.

        İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Paulo Dybala transferi ve Trabzonspor maçında tartışma yaratan pozisyonla ilgili konuştu.

        "GİRİŞİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUM"

        Metin Öztürk, Dybala hakkında gelen soruya, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben transferde yokum, Sportif AŞ’de üç başkan vekili var. Onlara sormak daha doğru olur ama girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister." sözleriyle yanıt verdi.

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        Metin Öztürk, Trabzonspor maçında yaşanan pozisyon sonrası 'top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?' tartışmalarına da değindi.

        "YAYINCI KURULUŞ TEKNOLOJİSİNİ YENİLEMİYOR"

        Öztürk, bordo-mavililerin bulduğu üçüncü gol öncesi yaşanan pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşu suçlayarak, "Acaba yayıncı kuruluş bu ihaleyi istemeden mi aldı diye düşünüyorum! Altyapısını ve teknolojisini yenilemiyor. Kötü niyetle bakmak istemiyorum. Biraz işi safsaklıyorlar. Umarım düzeltirler, ya da TFF yeni bir ihale açar. Zaten bu bizim yetkimizde değil. Söz sahibi olan TFF. Topun auta çıktığını tespit edemeyecek teknoloji ile hareket ediyorlar sanırım. Umarım düzeltirler" ifadelerini kullandı.

        NİYAZİ YELKENCİOĞLU: PLANIMIZ İKİNCİ DEVREYE KEMERBURGAZ'DA BAŞLAMAK

        Kemerburgaz Tesisleri’ndeki çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ise, "Oradaki çalışmalar neredeyse bitti. Ufak tefek şeyler kaldı. Biz orada her şey hazır olduktan sonra geçmek işitiyoruz. Kayserispor maçından sonra 15 günlük bir aramız var. Şu andaki programımız ikinci devreye orada başlamak" dedi.

        Florya arazisinin ihalesine yönelik bilgilendirme yapan Yelkencioğlu, "İhale süresi en kısa sürede başlayacak. Herhalde yılbaşına kadar ihaleye çıkacağız. Ondan sonra da 3-4 hafta gibi belli bir süre var. Ocak sonu gibi de ihale sonuçları belli olur diye düşünüyorum. Tabii ki bunun kararını başkan verecek" şeklinde konuştu.

        "BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN EN KISA SÜREDE ÇIKACAĞIZ"

        Sponsorluk anlaşmalarına devam edeceklerini vurgulayan Niyazi Yelkencioğlu, "Bizim sermaye artırımımız var. Sponsorluklar ile günü kurtarıyoruz. Çok kaliteli ve yüksek maliyetli oyuncularımız da var. Hem sermaye artırımımız hem de Florya’dan gelecek paralarla Bankalar Birliği’nden en kısa sürede çıkacağız. O zaten başkanımızın iki sene önce ilk söylediği şeydi. Haklı da çıktı. Çünkü o zamanlar faizler çok düşüktü ama şu anda o kadar yüksek ki biz her ay 100 milyon civarında faiz ödüyoruz. Bütün amacımız en kısa sürede Bankalar Birliği’nde çıkmak, Galatasaray’ı kolay döndürebildiği finansal kolaylıklara getirmek. Tabii sponsorluklarımız da devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

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