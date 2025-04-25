Galatasaray'da Mali Genel Kurul zamanı!
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, yarın gerçekleştirilecek.
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, yarın gerçekleştirilecek.
Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantı saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda yeterli çoğunluk aranmayacak.
Genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından yönetim kurulu, mali konularla ilgili sunum yapacak.
Toplantıda bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanmasının yanı sıra Galatasaray Televizyon Yayıncılık AŞ ile Florya projesiyle alakalı hususlar görüşülecek.