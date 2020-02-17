Galatasaray'da Lemina şoku!

Galatasaray'da Mario Lemina şoku yaşanıyor. Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Gabonlı yıldızın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Mario Lemina’nın yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

FALCAO VE SARACCHI İLE AYNI!

Lemina'nın sakatlığında bir detay da dikkat çekti. 27 yaşındaki futbolcunun Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin yaşadığı ile aynı sakatlığı yaşadığı ifade edildi. Lemina'nın sakatlığı teknik heyette de kritik derbi öncesi moralleri bozdu.