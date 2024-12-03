Galatasaray'da kritik zirve gerçekleşti!
Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'la berabere kalan Galatasaray'da müsabakanın ardından kritik zirve gerçekleştirildi.
Galatasaray’ın Eyüpspor beraberliğinin ardından RAMS Park’ta hareketli saatler yaşandı. Takım ve teknik heyetin büyük bölümü müsabakanın bitiminden 1 saat kadar sonra stattan ayrıldı.
Başkan Dursun Özbek canlı yayında açıklamalar yapıp MHK ile TFF’yi hedef alırken devamında kritik toplantı gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekilleri İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu statta bir araya geldi.
Toplantıda puan kaybı masaya yatırılırken Başkan Özbek ile yönetimin Buruk’a tam destek verdiği ifade edildi.
Hakem kararlarına dikkat çeken Özbek, Buruk’un fikirlerini de aldı. Kritik zirvede takımın genel durumu ve devre arası için ihtiyaçlar da masaya yatırıldı.
Başkan Özbek devre arasında ihtiyaçların giderileceğine dair tüm çalışmaların yapılacağını ifade etti. Galatasaray’da futbolun patronları gece yarısına doğru stattan ayrıldı.