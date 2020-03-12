Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig’in 26. haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray’da camia dev maça kilitlenmiş durumda...

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; tüm dünyayı saran koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından kritik mücadelenin seyircisiz oynanabileceği gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün yaptığı açıklamada derbinin seyircisiz oynanmayacağını belirtse de maç gününe kadar bu durumun farklılık gösterebileceği ifade edildi. Kararın cuma günü netleşeceğini düşünen Galatasaray yönetimi ise tedirgin...

Bir yandan vatandaşların sağlığı konusunda endişe duyan Cengiz yönetimi, diğer taraftan da ekonomik kayıplar ve ev sahibi avantajını kaybetme konusunda da sıkıntı yaşamak istemiyor. Sadece bilet geliri olarak 6 milyon TL’yi kasaya koymayı hesaplayan yönetim, mağazacılık gelirlerini de buna ekleyince 10 milyon TL civarında bir gelirden olmaktan korkuyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılı camia, taraftarının desteğini arkasında görmek istiyor.