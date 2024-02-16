Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        66
        Fenerbahçe
        FB
        64
        Trabzonspor
        TS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        27
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray'da istikrarın adresi: Fernando Muslera! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da istikrarın adresi: Fernando Muslera!

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu maçında Sparta Prag'ı ağırladığı mücadelede kritik bir kurtarış yapan Fernando Muslera, niye 13 yıldır Galatasaray kalesinin değişilmezi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Aykut Erçetin'den Cedric Carrosso'ya, Okan Kocuk'tan Inaki Pena'yı hiçbiri, sakatlık veya cezalı durum hariç, Uruguaylı'dan kaleyi almayı başaramadı. Peki 4 Büyükler, Muslera'nın Galatasaray'a transfer olduğu 2011/2012 sezonundan beri kalesini kimlere emanet etti? İstikrarı yakalayabildi mi? İşte son 13 sezonda 4 Büyüklerin kaleci karnesi...

        Giriş: 16.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muslera tüm kalecilere meydan okudu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2011/2012 sezonunda Lazio'dan 6.7 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı kulüpte 13. sezonunu yaşıyor. Galatasaray formasıyla 15 kupa kazanan tecrübeli kaleci, birçok maçta yaptığı kritik kurtarışlarla da kalesinde devleşti.

        Son olarak Galatasaray'ın Sparta Prag ile karşılaştı mücadelede kritik bir kurtarış yapan 37 yaşındaki Muslera, 13. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da formayı kimseye kaptırmadı.

        Aykut Erçetin'den Cedric Carrosso'ya, Okan Kocuk'tan Inaki Pena'yı hiçbiri, sakatlık veya cezalı durum hariç, Uruguaylı'dan kaleyi almayı başaramadı.

        İşte Muslera'nın Galatasaray'a geldiği 2011/2012 sezonundan beri 4 büyüklerin kaleci karnesi...

        GALATASARAY

        2011/2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera 13. sezonunda toplamda 10 kaleciye geçit vermedi. Bu kalecilerin sekizi Türk, ikisiyse yabancıydı. Muslera bu 13. sezonda toplam 493 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu cezalı ve sakat olduğu karşılaşmaları dışında kalede kimseye şans vermedi.

        İşte Muslera, Galatasaray'a trasnfer olduğundan beri Galatasaray'a katılan kaleciler:

        1-Aykut Erçetin

        2-Ufuk Ceylan

        3-Eray İşcan

        4-Sinan Bolat

        5-Cenk Gönen

        6-Cedric Carrasso

        7-İsmail Çipe

        8-Okan Kocuk

        9-Fatih Öztürk

        10-Inaki Pena

        FENERBAHÇE

        İki büyük kulübün iki büyük kalecesi Volkan Demirel ve Muslera, Süper Lig'de toplam 8 sezon karşılıklı mücadele etti. 2018/2019 sezonuna kadar Fenerbahçe'de kalenin değişilmez ismi olan Volkan Demirel o sezon toplamda 16 maça çıktı ve ayrılığın sinyalleri gelmeye başladı. 2018/2019 sezonunun başında ise Fenerbahçe, Bursaspor'dan Harun Tekin'i transfer etti. Harun o sezonda toplamda 31 maça çıktı ve formayı Volkan Demirel'den kaptı.

        2021/2022 sezonuna kadar Fenerbahçe'de kalsa da as kaleci olarak etkili performans sergileyemedi. Sarı-lacivertliler 2019/2020 sezonunda Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe'ye geldiği ilk zamanlarda etkili bir performans sergileyen Altay, toplamda 4 sezon takımda kaldı ve ardından Manchester United'a transfer oldu. Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla toplam 145 maça çıktı.

        REKLAM

        Fenerbahçe bu sezonun başında ise uzun uğraşlar sonucunda Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i transfer etti. 6.6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan tecrübeli kaleci bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.

        2011/2012 sezonundan beri Fenerbahçe'nin kaleci transferleri:

        1- Fabiano

        2- Carlos Kameni

        3- Harun Tekin

        4- Altay Bayındır

        5- Berke Özer

        6- İrfan Can Eğribayat

        7- Dominik Livakovic

        BEŞİKTAŞ

        Muslera'nın Galatasaray'a transfer olduğu sezon Beşiktaş'ın kalesini Rüştü Reçber ve Cenk Gönen ikilisi koruyordu. Ardından 2012/2013 sezonunda, Siyah-Beyazlılar takıma Allan McGregor takviyesi yaptı.

        İskoçyalı futbolcu takımın kalesini 1 sezon korudu ve ardından Premier Lig'de Hull City'nin yolunu tuttu. 2013/2014 sezonunda ise kaleye Trabzonspor'dan Tolga Zengin'i transfer eden Beşiktaş 2016/2017 sezonuna kadar Tolga Zengin ile kalede istikrarı yakaladı.

        2016/2017 sezonunda Deportivo'dan Fabri'yi transfer eden Beşiktaş 2 sezon boyunca kalesini İspanyol futbolcuya emanet etti. Ardından yine yabancı kaleciyle devam eden Beşiktaş bu sefer Liverpool'dan Karius'u kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlılarda sık sık eleştirilen Karius 2020/2021 sezonuna kadar Beşiktaş'ta kaldı. Ardından Beşiktaş'ın kalesini genç futbolcu Enis Destanoğlu devraldı. 2 sezon boyunca Beşiktaş'ın as kalecisi olan Enis, 2022/2023 sezonunda kaleyi Mert Günok'a kaptırdı.

        REKLAM

        2011/2012 sezonundan beri Beşiktaş'ın kaleci transferleri:

        1- Allan McGregor

        2- Tolga Zengin

        3- Günay

        4- Boyko

        5- Fabri

        6- Karius

        7- Utku Yuvakuran

        8- Ersin Destanoğlu

        9- Mert Günok

        TRABZONSPOR

        Muslera'nın Galatasaray'a geldiği sene Trabzonspor'un kaleci rotasyonunda Tolga Zengin ve Onur Kıvrak vardı. As kaleci olan Tolga Zengin o sene 51 maça çıktı. Ardından kaleyi Onur Kıvrak'a teslim eden Tolga, 2013/2014 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

        Onur Kıvrak ise 2018-2019 sezonu sonuna kadar Trabzonspor'un kalesini korudu. 2018/2019 sezonunda formayı Uğurcan Çakır'a kaptıran Onur o sezondan sonra futbolu bıraktı.

        2014/2015 sezonundan itibaren Trabzonspor kadrosunda bulunun Uğurcan Çakır ise formayı tamane kaptığı 2018/2019 sezonundan beri kadroya başka kaleci takviyeleri yapılsa da yerini kimseye bırakmadı.

        Galatasaray'da Muslera'nın as kaleci performansından sonra en etkili performansı sergileyen isim Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Tecrübeli futbolcu, Bordo-Mavililerle toplamda 230 maça çıktı.

        2011/2012 sezonundan beri Trabzonspor'un kaleci transferleri:

        1-Fatih Öztürk

        2- Hakan Arıkan

        3- Esteban Alvarado

        4- Erce Kardeşler

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        Çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        Habertürk Anasayfa