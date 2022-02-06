Galatasaray'da istifa sesleri!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi. Karşılaşmayı salonda izleyen Galatasaraylı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Burak Elmas istifa", "Yönetim istifa", "Vasıfsız yönetim istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyona Başkanı Hidayet Türkoğlu aleyhine de tezahürat yaptı.