Galatasaray'da Hakim Ziyech, 16 maç sonra formasına kavuştu

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Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech, 16 maç sonra sahaya çıktı.

Afrika Uluslar Kupası’nda sakatlandıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki Faslı oyuncu; 11 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 de UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları olmak üzere toplamda 16 maç sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

Tecrübeli futbolcu, 77. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

En son Süper Lig’in 18’inci haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada forma giyen Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 9’u Süper Lig ve 5’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda Faslı oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.