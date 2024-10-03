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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da gözler Icardi'de olacak! - Galatasaray Haberleri

        Gözler Icardi'de olacak!

        UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında RFS'ye konuk olacak Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de! Sakatlıktan golle dönen Arjantinli serisine devam etmek istiyor

        Giriş: 03.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:14
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          UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci maçında RFS'ye konuk olacak.

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          Sarı-kırmızılıların Letonya deplasmanındaki en önemli gol ayağı ise yine Mauro Icardi olacak.

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          Adana Demirspor müsabakasında sakatlandıktan sonra hem tedavi hem de özel işleri nedeniyle Arjantin'e giden tecrübeli golcü, Fenerbahçe derbisinden önce Türkiye'ye dönmüştü.

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          PAOK müsabakasında kısıtlı da olsa süre alan ve golle dönen Icardi, ligdeki Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

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          Henüz yüzde 100 hazır olmamasına rağmen sakatlı ksonrasında çıktığı iki maçta da rakip fileleri bulan Arjantinli yıldız, serisine devam etmek istiyor.

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          Victor Osimhen'le oynadığı sürede de iyi izlenimler bırakan Icardi, RFS karşısında daha aşina olduğu tek santrforlu dizilimle sahada olacak.

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