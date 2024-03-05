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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Florya'ya cemre düştü! Galatasaray yine krizin altından kalktı - Galatasaray Haberleri

        Florya'ya cemre düştü!

        Şampiyonluk yarışında olduğu sezonların büyük bölümünü zirvede noktalayan Galatasaray, derbi galibiyetiyle kritik bir virajı da kayıpsız döndü. Feldkamp, Fatih Terim gibi usta isimlerin döneminde çıkan krizleri atlatan Galatasaray'da bir kez daha cemre düştü!

        Giriş: 05.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:55
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        Florya'ya cemre düştü!
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        Süper Lig'in 28. haftasındaki Beşiktaş derbisinden galibiyetle dönen Galatasaray kritik virajı kayıpsız döndü. Derbiye çalkantılı bir atmosferde hazırlanan sarı-kırmızılılarda geçen günlerde gelen zaferle birlikte Florya'ya da 'şampiyonluk cemre'si düştü.

        CEVAT GÜLER ALTIDA ALTI YAPTI

        Şampiyonluk yarışında olduğu sezonların büyük bölümünü zirvede noktalayan Galatasaray elde ettiği zaferlerin bir bölümüne çıkan krizleri çözerek ulaştı. 2007-08'de Karl-Heinz Feldkamp'ın yerine geçici olarak göreve getirilen Cevat Güler'la altıda altı yapan ve şampiyonluğa uzanan Galatasaray yine Fatih Terim döneminde de çeşitli krizlerin altından kupayla kalkmayı başardı.

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        KRİZ ÇÖZMEK TERİM'İN İŞİ!

        Albert Riera ile Felipe Melo'nun ettiği kavga sonrası Brezilyalı yıldıza ceza veren ve sonrasında olayı tatlıya bağlayan sarı-kırmızılılar o sezonu da zirvede tamamladı. Yine Terim döneminde 2017-18 sezonunda futbolcuların alacaklarında oluşan gecikme sonrasında tek tük krizler yaşanırken Bafetimbi Gomis iki antrenmana çıkmamış ve bu olay dönemin yönetimi tarafından yalanlanmıştı. Sorun daha sonra çözülürken Galatasaray o sezonu da Fatih Terim yönetiminde 75 puanla zirvede tamamlamış, Gomis ise gol rekoru kırmıştı.

        YİNE SORUN YİNE GOMIS!

        Tarihin en kötü sezonlarından birini geçirdikten sonra geçen sezon ayağa kalkarak şampiyon olan Galatasaray yine son haftalarda Bafetimbi Gomis krizi yaşamıştı. Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılarda oyuna girmeyi reddeden Bafetimbi Gomis, Okan Buruk tarafından eleştirilmiş, daha sonra kaptanlar Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'nun devreye girmesi ve Fransız yıldızın özür dilemesiyle kriz çözülmüştü.

        FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI

        Bu sezon yaptığı transferlerin büyük bölümünden verim alamayan Galatasaray'da Okan Buruk, 2.67'lik puan ortalaması yakalarken Beşiktaş derbisi öncesinde de yine kriz çıktı. Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden sarı-kırmızılılarda oyundan alınan Sergio Oliveira, müsabakanın ardından tecrübeli çalıştırıcının elini sıkmazken iki devamında İtalyanca olarak tartışma yaşadı.

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        ZAHA DA YEDEK KALMAKTAN MUTSUZ

        Okan Buruk, tutum ve davranışlarından rahatsız olduğu tecrübeli orta sahayı Beşiktaş maçı kadrosuna almayacağını iletirken derbi öncesi hazırlıklarında da yedek olarak planlanan Wilfried Zaha da bileğinde ağrı olduğunu söyledi ve son taktik antrenmana çıkmadı.

        TAKIM DERBİ ÖNCESİ YEMEĞE ÇIKTI

        Derbiden önceki akşam Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, takımı Florya'da bir restoranda yemeğe çıkarırken kaptanlar Muslera ile Kerem Aktürkoğlu'nun da konuşmaları sonrasında takım kenetlendi.

        Sergio Oliveira ile Wilfried Zaha, Dolmabahçe'ye getirilmezken Okan Buruk hem maç önü hem de maç sonu yaptığı açıklamalarla net bir mesaj verdi: "Benim gözümde tam kadroyuz. Kalan haftalarda aidiyet duygusu bulunan futbolcular oynayacak"

        Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz zorlu müsabakaya sakat sakat çıkarken Okan Buruk dar bir oyuncu grubuyla Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son düdüğün ardından deplasman tribünün önünde taraftarıyla büyük bir coşku yaşayan Galatasaray'da oluşan bu görüntü de 'ilk şampiyonluk cemre'si düştü dedirtti.

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