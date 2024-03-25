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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da fikstür rahatlığı: 9 maçı kaldı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da fikstür rahatlığı: 9 maçı kaldı!

        Bu sezon 47 resmi maça çıkan Galatasaray'ı milli ara sonrası rahat bir maç takvimi bekliyor. Sarı-kırmızılılar, sezonun bitimine kalan 55 günde 9 karşılaşmaya çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:17
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        Galatasaray'da fikstür rahatlığı!
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        Galatasaray'ı, milli ara dönüşü rahat bir fikstür bekliyor. Bu sezon şu ana dek 47 resmi maça çıkan sarı kırmızılılar, üç kulvarda mücadele ediyordu.

        Geçtiğimiz ay UEFA Avrupa Ligi'ne ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Okan Buruk'un ekibi, tamamen Trendyol Süper Lig'e odaklanmış durumda.

        Galatasaray'ın ligde oynayacağı 8 karşılaşma kaldı. 7 Nisan'daki Süper Kupa maçıyla birlikte sarı kırmızılılar, sezon sonuna dek toplam 9 mücadeleye çıkacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa sonrası lig takvimini henüz açıklamadı. Ancak sezonun 26 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

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        Bu durumda, ligin bitimine kalan 55 günlük süreçte Galatasaray, 9 maç yapacak. Sarı kırmızılılar, yaklaşık olarak haftada yalnızca 1 karşılaşma oynayacak.

        Yoğun fikstürün sona ermesi sonrası Galatasaray, bu durumdan yararlanmak istiyor. 4 günlük bir Antalya kampı yapacak sarı kırmızılılar, milli maç arası sonrası kayıpsız ilerleyerek yeniden şampiyon olmayı hedefliyor.

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